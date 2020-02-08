В Барнауле столкнулись три легковых автомобиля

Renault Sandero вылетел на встречную полосу, врезался в Nissan, а сзади выехало такси Renault Logan, сообщил участник паблика со ссылкой на пострадавших.
На месте работают МЧС, скорая помощь и ДПС. Насколько пострадали люди, пока не известно.
На ул. Советской Армии перед Паловским трактом произошло ДТП с участием трех легковых автомобилей, сообщил паблик «Инцидент Барнаул».
Renault Sandero вылетел на встречную полосу, врезался в Nissan, а сзади выехало такси Renault Logan, сообщил участник паблика со ссылкой на пострадавших.
На месте работают МЧС, скорая помощь и ДПС. Насколько пострадали люди, пока не известно.
Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter