В Барнауле столкнулись три легковых автомобиля

На ул. Советской Армии перед Паловским трактом произошло ДТП с участием трех легковых автомобилей, сообщил паблик «Инцидент Барнаул».

ДТП на ул. Советской Армии в Барнауле.

Renault Sandero вылетел на встречную полосу, врезался в Nissan, а сзади выехало такси Renault Logan, сообщил участник паблика со ссылкой на пострадавших.

На месте работают МЧС, скорая помощь и ДПС. Насколько пострадали люди, пока не известно.