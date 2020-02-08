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Происшествия

В Барнауле столкнулись три легковых автомобиля

На ул. Советской Армии перед Паловским трактом произошло ДТП с участием трех легковых автомобилей, сообщил паблик «Инцидент Барнаул».

ДТП на ул. Советской Армии в Барнауле.
ДТП на ул. Советской Армии в Барнауле.
https://vk.com/incident22

Renault Sandero вылетел на встречную полосу, врезался в Nissan, а сзади выехало такси Renault Logan, сообщил участник паблика со ссылкой на пострадавших.

На месте работают МЧС, скорая помощь и ДПС. Насколько пострадали люди, пока не известно.

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