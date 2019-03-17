В Барнауле столкнулись три маршрутки

Водитель маршрутки 41 не справился с управлением и догнал 121, а 121 въехал в 32. В 121 маршрутке от удара разбилось заднее стекло. Пострадавших нет.
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На ул. Попова в районе остановки «Озерная» в Барнауле случилось ДТП с участием трех маршрутных такси, сообщил паблик «Инцидент.Барнаул».
Водитель маршрутки 41 не справился с управлением и догнал 121, а 121 въехал в 32. В 121 маршрутке от удара разбилось заднее стекло. Пострадавших нет.
Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter