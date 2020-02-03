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Происшествия

В Барнауле студент спас женщину, которой перерезали горло

В Барнауле вечером 2 февраля студент-медик спас жизнь женщине, которой перерезали горло, сообщают очевидцы в группе «Инцидент Барнаул».

Кровь. Нож
Кровь. Нож
СС0

По информации пользователей, все произошло около 21 часа в одной из квартир на улице Ярных. Там во время распития спиртного мужчина перерезал горло своей знакомой. Очевидцы бросились звать на помощь, и вскоре на месте происшествия был Давлат, студент Алтайского государственного медицинского университета.

Парень оказал первую медицинскую помощь пострадавшей и остановил кровотечение. Скорая помощь приехала через 10 минут, женщину госпитализировали.

В каком состоянии сейчас находится пострадавшая, неизвестно.

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