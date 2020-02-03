В Барнауле студент спас женщину, которой перерезали горло

По информации пользователей, все произошло около 21 часа в одной из квартир на улице Ярных. Там во время распития спиртного мужчина перерезал горло своей знакомой. Очевидцы бросились звать на помощь, и вскоре на месте происшествия был Давлат, студент Алтайского государственного медицинского университета.

Парень оказал первую медицинскую помощь пострадавшей и остановил кровотечение. Скорая помощь приехала через 10 минут, женщину госпитализировали.

В каком состоянии сейчас находится пострадавшая, неизвестно.