В Барнауле таможенник попался на взятках

Таможенный инспектор Барнаульского таможенного поста в сентябре 2018 года договорился с предпринимателем о том, что будет помогать ему с оформлением документов на провоз автомобилей из Киргизии. Также он обещал не проводить дополнительных проверок.
За два месяца обвиняемый получил взятки на общую сумму 30 тысяч рублей.
Кроме того, за 5 тыс. рублей он скинул бизнесмену данные из реестра автотранспортных средств, выпущенных в свободное обращение на территории стран участниц ЕАЭС. Эту информацию он не имел права распространять.
Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.