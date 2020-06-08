Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
8 июня 23°C
Происшествия

В Барнауле трамвай «дал под зад» дорогому автомобилю на опасном переезде. Видео

В Барнауле в понедельник утром, 8 июня, произошло ДТП с участием трамвая и автомобиля Lexus, рассказали в паблике «Инцидент Барнаул».

ДТП в Барнауле с участием трамвая.
ДТП в Барнауле с участием трамвая.
vk.com/barneos22.

«Неожиданная встреча» произошла на пересечении улиц Анатолия и Радищева.

«Движение было полностью перекрыто. В принципе, на этом перекрестке такое происходит регулярно», — отметили местные жители.

«Там из-за кустов не видно. Даже если медленно ехать, то все равно трамвай может неожиданно в бочину прилететь», — разъясняют водители причины аварийности переезда через рельсы.

Для решения проблемы предлагают установить лежачего полицейского, чтобы машины притормаживали — это даст время присмотреться, а не приближается ли опасность.

Видео с другого ракурса опубликовали в интернет-сообществе «Барнаул 22».

В комментариях к ролику в паблике также подчеркнули опасность перекрестка, где «вообще иногда забываешь, что рельсы и знак „Уступите дорогу“ из-за дерева не видно».

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость