В Барнауле трамвай «дал под зад» дорогому автомобилю на опасном переезде. Видео

В Барнауле в понедельник утром, 8 июня, произошло ДТП с участием трамвая и автомобиля Lexus, рассказали в паблике « Инцидент Барнаул ».

«Неожиданная встреча» произошла на пересечении улиц Анатолия и Радищева.

«Движение было полностью перекрыто. В принципе, на этом перекрестке такое происходит регулярно», — отметили местные жители.

«Там из-за кустов не видно. Даже если медленно ехать, то все равно трамвай может неожиданно в бочину прилететь», — разъясняют водители причины аварийности переезда через рельсы.

Для решения проблемы предлагают установить лежачего полицейского, чтобы машины притормаживали — это даст время присмотреться, а не приближается ли опасность.

Видео с другого ракурса опубликовали в интернет-сообществе «Барнаул 22».

В комментариях к ролику в паблике также подчеркнули опасность перекрестка, где «вообще иногда забываешь, что рельсы и знак „Уступите дорогу“ из-за дерева не видно».