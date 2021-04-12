В Барнауле трамвай протаранил иномарку

Днем 12 апреля в Барнауле на кольце улиц Малахова-Власихинская произошло серьезное ДТП — трамвай столкнулся с легковым автомобилем.

Бампер иномарки сильно смяло, сработали подушки безопасности. В группе Barnaul 22 сообщают, что никто не пострадал.

Напомним, что 12 апреля в Барнауле на Змеиногорском тракте произошла другая серьезная авария — на дороге столкнулись «Тойота Спринтер» и автобус «Хендэ Каунти». Водитель и пассажир иномарки серьезно пострадали, их госпитализировали в больницу.

Кадрами спасения пострадавших поделились подписчики паблика «Инцидент Барнаул». На них видно, что автомобиль сильно смяло от удара, людей извлекали сотрудники МЧС.