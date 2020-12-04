В Барнауле трамвай протаранил «Ниву» на перекрестке

ДТП произошло на пересечении улиц Попова и Георгия Исакова около 20:00. Трамвай въехал в боковую часть «Нивы».
О пострадавших не сообщается.
По словам очевидцев, движение по трамвайным путям из-за столкновения было временно заблокировано. Также в комментариях отметили, что это уже третья авария с участием общественного транспорта в Барнауле за последние сутки.
Утром 4 декабря барнаульские автомобилисты пожаловались на неработающий светофор на перекрестке ул. Попова и Павловский тракт. Движение практически остановилось.