Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
4 декабря
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Происшествия

В Барнауле трамвай протаранил «Ниву» на перекрестке

Вечером 4 декабря в Барнауле трамвай врезался в легковой автомобиль. Об аварии сообщили очевидцы в «Инцидент Барнаул».

ДТП произошло на пересечении улиц Попова и Георгия Исакова около 20:00. Трамвай въехал в боковую часть «Нивы».

О пострадавших не сообщается.

По словам очевидцев, движение по трамвайным путям из-за столкновения было временно заблокировано. Также в комментариях отметили, что это уже третья авария с участием общественного транспорта в Барнауле за последние сутки.

Утром 4 декабря барнаульские автомобилисты пожаловались на неработающий светофор на перекрестке ул. Попова и Павловский тракт. Движение практически остановилось.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость