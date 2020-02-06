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Происшествия

В Барнауле трамвай сошел с рельсов и заблокировал движение

Трамвай сошел с рельсов на Малаховском кольце в Барнауле утром в четверг, 6 февраля.

Трамвай сошел с рельсов в Барнауле.
Трамвай сошел с рельсов в Барнауле.
vk.com/incident22.

Об этом сообщили очевидцы в паблике «Инцидент Барнаул». Уточняется, что ДТП случилось в районе пересечения улиц Малахова и Антона Петрова.

В результате движение трамваев оказалось заблокировано.

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