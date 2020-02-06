В Барнауле трамвай сошел с рельсов и заблокировал движение

Об этом сообщили очевидцы в паблике «Инцидент Барнаул». Уточняется, что ДТП случилось в районе пересечения улиц Малахова и Антона Петрова.
В результате движение трамваев оказалось заблокировано.
Трамвай сошел с рельсов на Малаховском кольце в Барнауле утром в четверг, 6 февраля.
Об этом сообщили очевидцы в паблике «Инцидент Барнаул». Уточняется, что ДТП случилось в районе пересечения улиц Малахова и Антона Петрова.
В результате движение трамваев оказалось заблокировано.
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