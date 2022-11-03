Следствие сообщает, что женщина проживает в квартире одна. С 10 октября 2022 года она перестала выходить на связь с родственниками.
Приметы разыскиваемой: на вид 80 лет, рост 160 см., худощавого телосложения, волосы кучерявые темного цвета, нос средней длины, носит очки для зрения.
Одежда: пальто темного цвета, при себе сотовый телефон, не доступен.
Справка
Гражданам, которым что-либо известно об обстоятельствах безвестного исчезновения Ложкиной Антонины Васильевны либо видевших ее, просьба сообщить по телефонам: 8−913−210−4483, (3852) 391−482, 42−02−02 либо по телефону 02 (для абонентов сотовой связи 102).