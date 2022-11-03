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Происшествия

В Барнауле три недели ищут пропавшую пенсионерку — возбудили дело об убийстве

В Барнауле 10 октября 2022 года пропала 81-летняя пенсионерка Ложкина Антонина Васильевна. Следователи возбудили дело об убийстве, сообщает СК по региону.

Пропал человек. Поиск пропавших.
Пропал человек. Поиск пропавших.
altapress.ru

Следствие сообщает, что женщина проживает в квартире одна. С 10 октября 2022 года она перестала выходить на связь с родственниками.

Приметы разыскиваемой: на вид 80 лет, рост 160 см., худощавого телосложения, волосы кучерявые темного цвета, нос средней длины, носит очки для зрения.

Одежда: пальто темного цвета, при себе сотовый телефон, не доступен.

Ложкина Антонина Васильевна.
Ложкина Антонина Васильевна.
СК по Алтайскому краю.

Справка

Гражданам, которым что-либо известно об обстоятельствах безвестного исчезновения Ложкиной Антонины Васильевны либо видевших ее, просьба сообщить по телефонам: 8−913−210−4483, (3852) 391−482, 42−02−02 либо по телефону 02 (для абонентов сотовой связи 102).

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