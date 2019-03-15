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Происшествия

В Барнауле цыгане подвезли пенсионерку и выманили у нее больше 600 тысяч рублей

В Барнауле к полицейским обратилась 60-летняя женщина, которая рассказала о хищении крупной суммы. Правоохранители подозревают в преступлении мужчин «цыганской внешности», сообщает ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Пенсионерка.
Пенсионерка.
СС0

Потерпевшая шла домой и села в машину к незнакомцам, которые предложили подвезти. По дороге мужчины представились сотрудниками иностранной торговой организации и предложили купить комплекты постельного белья. Они стоили от 50 до 90 тысяч рублей, горожанка отказалась.

Добравшись до места назначения, один из попутчиков поднялся с женщиной в квартиру, чтобы взять деньги за проезд. Там он снова предлагал приобрести текстиль, но пенсионерка опять отказалась. Во время беседы горожанка проговорилась, что у нее есть крупный банковский вклад. Узнав об этом, мужчина попросил одолжить ему деньги на покупку квартиры, а взамен обещал оставить иностранную валюту.

Вскоре пенсионерка поехала с незнакомцем в банк и сняла со своего счета 611 тысяч рублей. Деньги отдала незнакомцам, а взамен получила газетный сверток якобы с иностранной валютой. На следующий день мужчины обещали вернут деньги в рублях.

Когда горожанка открыла сверток, то обнаружила там купюры «Банка приколов». Потерпевшая позвонила в полицию, возбудили уголовное дело.

Приметы подозреваемых:

  • мужчина цыганской внешности, на вид 25−27 лет, рост 160−165 см, плотного телосложения. Был одет в темную куртку, темные штаны, рубашку розового оттенка, на шее — цепь из металла желтого цвета с крестом, на пальцах — перстни.
  • мужчина цыганской внешности, на вид 30−35 лет, рост 170−175 см, худощавого телосложения. Был одет: серо-синие джинсы, рубашка либо куртка джинсовая.
  • за рулем черного автомобиля был еще один мужчина, его потерпевшая не разглядела.

Всех, кто что-либо знает об этих людях или об этой схеме обмана, а также других пострадавших просят звонить в полицию по телефонам: 391−645, 42−02−02 или 02.

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