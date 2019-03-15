В Барнауле цыгане подвезли пенсионерку и выманили у нее больше 600 тысяч рублей

В Барнауле к полицейским обратилась 60-летняя женщина, которая рассказала о хищении крупной суммы. Правоохранители подозревают в преступлении мужчин «цыганской внешности», сообщает ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Потерпевшая шла домой и села в машину к незнакомцам, которые предложили подвезти. По дороге мужчины представились сотрудниками иностранной торговой организации и предложили купить комплекты постельного белья. Они стоили от 50 до 90 тысяч рублей, горожанка отказалась.

Добравшись до места назначения, один из попутчиков поднялся с женщиной в квартиру, чтобы взять деньги за проезд. Там он снова предлагал приобрести текстиль, но пенсионерка опять отказалась. Во время беседы горожанка проговорилась, что у нее есть крупный банковский вклад. Узнав об этом, мужчина попросил одолжить ему деньги на покупку квартиры, а взамен обещал оставить иностранную валюту.

Вскоре пенсионерка поехала с незнакомцем в банк и сняла со своего счета 611 тысяч рублей. Деньги отдала незнакомцам, а взамен получила газетный сверток якобы с иностранной валютой. На следующий день мужчины обещали вернут деньги в рублях.

Когда горожанка открыла сверток, то обнаружила там купюры «Банка приколов». Потерпевшая позвонила в полицию, возбудили уголовное дело.

Приметы подозреваемых:

мужчина цыганской внешности , на вид 25−27 лет , рост 160−165 см , плотного телосложения. Был одет в темную куртку , темные штаны , рубашку розового оттенка , на шее — цепь из металла желтого цвета с крестом , на пальцах — перстни.

на вид 25−27 лет рост 160−165 см плотного телосложения. Был одет в темную куртку темные штаны рубашку розового оттенка на шее — цепь из металла желтого цвета с крестом на пальцах — перстни. мужчина цыганской внешности , на вид 30−35 лет , рост 170−175 см , худощавого телосложения. Был одет: серо-синие джинсы , рубашка либо куртка джинсовая.

на вид 30−35 лет рост 170−175 см худощавого телосложения. Был одет: серо-синие джинсы рубашка либо куртка джинсовая. за рулем черного автомобиля был еще один мужчина , его потерпевшая не разглядела.

Всех, кто что-либо знает об этих людях или об этой схеме обмана, а также других пострадавших просят звонить в полицию по телефонам: 391−645, 42−02−02 или 02.