В Барнауле тушили крупный пожар в частном доме

22 ноября в 12:35 произошел пожар в частном жилом доме на ул. Совхозная в Барнауле.

Сложность в тушении заключалась в плотной застройке и отсутствии нормальных путей проезда к дому.

Огнем повреждены крыша, перекрытия, стены, а также вещи, находящиеся в доме.

Пожарные расчеты ликвидировали открытое горение в 13:37.

Общая площадь пожара составила 300 квадратных метров. От МЧС России в ликвидации пожара было задействовано 23 человека личного состава, 8 единиц техники, говорится в сообщении краевого главка ведомства.

На место происшествия выезжала бригада скорой помощи.

Предварительная причина возгорания — нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации и монтаже электрооборудования.