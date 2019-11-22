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Происшествия

В Барнауле тушили крупный пожар в частном доме

22 ноября в 12:35 произошел пожар в частном жилом доме на ул. Совхозная в Барнауле.

Крупный пожар в Барнауле.
Крупный пожар в Барнауле.
22.mchs.gov.ru

Сложность в тушении заключалась в плотной застройке и отсутствии нормальных путей проезда к дому.

Огнем повреждены крыша, перекрытия, стены, а также вещи, находящиеся в доме.

Пожарные расчеты ликвидировали открытое горение в 13:37.

Общая площадь пожара составила 300 квадратных метров. От МЧС России в ликвидации пожара было задействовано 23 человека личного состава, 8 единиц техники, говорится в сообщении краевого главка ведомства.

На место происшествия выезжала бригада скорой помощи.

Предварительная причина возгорания — нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации и монтаже электрооборудования.

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