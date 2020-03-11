В Барнауле тусовка подростков на 9 этаже закончилась смертью школьницы

Компания подростков устроила гулянку в подъезде одной из многоэтажек Барнаула. Посиделки закончились трагедией — 15-летняя школьница упала с высоты 9 этажа, рассказали в СУ СКР по Алтайскому краю.

Под уголовное дело попал 16-летний парень. Пьяная девушка залезла на подоконник, выбралась через окно, встала лицом к стене на выступ, при этом она держала рукой дверцу форточки. Молодой человек попытался помочь ей залезть обратно, встал на подоконник и прижал форточку плечом.

От помощи девушка отказалась. Тогда подросток спрыгнул с подоконника обратно в подъезд и дверца окна, которую он прижимал плечом, закрылась. От этого школьница потеряла равновесие.

От полученных при падении травм она скончалась.

Уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) передали в суд.