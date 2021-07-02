В Барнауле у алко-дискаунтера легковушка ушла под асфальт, причины известны

Вот довольно подробное объяснение инцидента, поступившее в телеграм-канал владельца барнаульскх ТЭЦ «Сибирской генерирующей компании».
В этом месте проходит тепловая сеть. В результате опрессовки, которая сейчас проходит в этом контуре, на ней образовалось повреждение. Вода подмыла грунт, что вызвало провал асфальтового покрытия.
Пострадавших в результате инцидента нет. Автомобиль уже извлечен из провала.
Что касается ущерба, нанесенного автомобилю в результате инцидента, то ответственность компании в подобных случаях застрахована. Уведомление о случившемся уже направлено в страховую компанию.
Энергетики призвали горожан быть внимательнее в период проведения гидравлических испытаний тепловых сетей и обращать внимания на предупреждения, размещенные в опасных зонах.