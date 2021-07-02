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Происшествия

В Барнауле у алко-дискаунтера легковушка ушла под асфальт, причины известны

В Барнауле легковой автомобиль наполовину провалился под асфальт в районе ул. Трактовая, 35 — в непосредственной близости от алкогольного дискаунтера. Как сообщили энергетики, асфальт провалился, так как в этом месте вода подмыла грунт в ходе гидравлических испытаний.

Провал авто в Барнауле. 2021 год.
Провал авто в Барнауле. 2021 год.
ВКонтакте - "Инцидент Барнаул"

Вот довольно подробное объяснение инцидента, поступившее в телеграм-канал владельца барнаульскх ТЭЦ «Сибирской генерирующей компании».

В этом месте проходит тепловая сеть. В результате опрессовки, которая сейчас проходит в этом контуре, на ней образовалось повреждение. Вода подмыла грунт, что вызвало провал асфальтового покрытия.

Пострадавших в результате инцидента нет. Автомобиль уже извлечен из провала.

Что касается ущерба, нанесенного автомобилю в результате инцидента, то ответственность компании в подобных случаях застрахована. Уведомление о случившемся уже направлено в страховую компанию.

Провал авто в Барнауле. 2021 год.
Провал авто в Барнауле. 2021 год.
ВКонтакте — «Инцидент Барнаул»

Энергетики призвали горожан быть внимательнее в период проведения гидравлических испытаний тепловых сетей и обращать внимания на предупреждения, размещенные в опасных зонах.

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