В Барнауле у алко-дискаунтера легковушка ушла под асфальт, причины известны

Вот довольно подробное объяснение инцидента, поступившее в телеграм-канал владельца барнаульскх ТЭЦ «Сибирской генерирующей компании».

В этом месте проходит тепловая сеть. В результате опрессовки, которая сейчас проходит в этом контуре, на ней образовалось повреждение. Вода подмыла грунт, что вызвало провал асфальтового покрытия.

Пострадавших в результате инцидента нет. Автомобиль уже извлечен из провала.

Что касается ущерба, нанесенного автомобилю в результате инцидента, то ответственность компании в подобных случаях застрахована. Уведомление о случившемся уже направлено в страховую компанию.