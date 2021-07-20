В Барнауле у кладбища загорелся «КамАЗ»

Грузовик полыхает в районе поворота на Новомихайловское кладбище. О пострадавших пока не сообщается.
Кабина большегруза выгорела полностью.
Пожарные уже прибыли на место.
Ранее в Барнауле на приемке черного металла сгорела «ГАЗель».
На Павловском тракте в Барнауле загорелся «КамАЗ», сообщили в соцсетях очевидцы ЧП.
Грузовик полыхает в районе поворота на Новомихайловское кладбище. О пострадавших пока не сообщается.
Кабина большегруза выгорела полностью.
Пожарные уже прибыли на место.
Ранее в Барнауле на приемке черного металла сгорела «ГАЗель».
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