В Барнауле у пенсионерки умыкнули кошелек с почти 650 тыс. рублей

По словам женщины, неизвестная похитила ее кошелек с деньгами, чтобы якобы оформить документы по программе «Дети войны».
Подозреваемой оказалась безработная, ранее судимая 58-летняя жительница Кемеровской области. Ее задержали.
В ведомстве уточняют, что обвиняемая представилась сотрудницей соцслужбы. Как она утверждала, пенсионерке должны выдавать продукты по минимальной цене.
Злоумышленница уговорила потерпевшую пустить ее в квартиру под предлогом заполнения данных. Также подозреваемая попросила показать несколько купюр, чтобы «сверить номера».
Бабушка доверилась и отдала 8 тыс. рублей из кошелька с накоплениями.
Дальше пенсионерка вернула кошелек в шкаф, закрыла его на ключ и оставила в замке.
Затем женщина ушла на кухню. А, вернувшись, увидела, как «гостья» уходит из квартиры. Позже выяснилось, что кошелек пропал.
Задержанную проверяют на причастность к другим подобным преступлениям.