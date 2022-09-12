12 сентября
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Происшествия

В Барнауле у пенсионерки умыкнули кошелек с почти 650 тыс. рублей

У 86-летней пенсионерки похитили кошелек с 644 тыс. рублей в Барнауле, сообщают в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Пенсия, старушка.
Пенсия, старушка.
CC0

По словам женщины, неизвестная похитила ее кошелек с деньгами, чтобы якобы оформить документы по программе «Дети войны».

Подозреваемой оказалась безработная, ранее судимая 58-летняя жительница Кемеровской области. Ее задержали.

В ведомстве уточняют, что обвиняемая представилась сотрудницей соцслужбы. Как она утверждала, пенсионерке должны выдавать продукты по минимальной цене.

Злоумышленница уговорила потерпевшую пустить ее в квартиру под предлогом заполнения данных. Также подозреваемая попросила показать несколько купюр, чтобы «сверить номера».

Кошелек, деньги, сбережения.
Кошелек, деньги, сбережения.
СС0

Бабушка доверилась и отдала 8 тыс. рублей из кошелька с накоплениями.

Дальше пенсионерка вернула кошелек в шкаф, закрыла его на ключ и оставила в замке.

Затем женщина ушла на кухню. А, вернувшись, увидела, как «гостья» уходит из квартиры. Позже выяснилось, что кошелек пропал.

Задержанную проверяют на причастность к другим подобным преступлениям.

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