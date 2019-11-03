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Происшествия

В Барнауле в районе ВРЗ загорелся частный дом

В Барнауле в районе ВРЗ, вблизи школы № 70 загорелся частный дом, сообщают в группе «Инцидент Барнаул».

Пожар.
Пожар.
Открытые источники в Интернете (СС0)

На видео очевидцев видно, что близлежащий дома заволокло дымом. На место прибыла пожарная бригада. Слышно, как женщина кричит им «Скорее, ребята, скорее!».

О пострадавших не сообщается.

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