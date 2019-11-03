В Барнауле в районе ВРЗ загорелся частный дом

На видео очевидцев видно, что близлежащий дома заволокло дымом. На место прибыла пожарная бригада. Слышно, как женщина кричит им «Скорее, ребята, скорее!».
О пострадавших не сообщается.
В Барнауле в районе ВРЗ, вблизи школы № 70 загорелся частный дом, сообщают в группе «Инцидент Барнаул».
На видео очевидцев видно, что близлежащий дома заволокло дымом. На место прибыла пожарная бригада. Слышно, как женщина кричит им «Скорее, ребята, скорее!».
О пострадавших не сообщается.
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