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Происшествия

В Барнауле неизвестный назвал женщину «почетным клиентом» и выманил у нее деньги

48-летняя жительница Барнаула обратилась в полицию с заявлением о хищении 5,6 тыс. рублей. Ее обманули мошенники, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

Женщина и телефон.
Женщина и телефон.
СС0

Потерпевшей позвонил на мобильный телефон неизвестный и сообщил, что она является почетным клиентом сотового оператора, поэтому ей положена денежная компенсация. Неизвестный попросил продиктовать номер банковской карты и цифровые коды, которые пришли в виде смс-сообщений на телефон горожанки.

Женщина продиктовала номер своей карты, защитный код с ее обратной стороны и коды, которые пришли на ее мобильный. После этого у потерпевшей списали деньги с расчетного счета. Когда пострадавшая поняла, что стала жертвой мошенников, то пошла в полицию.

УМВД России по Барнаулу напоминает, что никому и ни при каких условиях нельзя сообщать защитный код с обратной стороны карты и коды из смс, которые приходят от банка.

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