В Барнауле неизвестный назвал женщину «почетным клиентом» и выманил у нее деньги

Потерпевшей позвонил на мобильный телефон неизвестный и сообщил, что она является почетным клиентом сотового оператора, поэтому ей положена денежная компенсация. Неизвестный попросил продиктовать номер банковской карты и цифровые коды, которые пришли в виде смс-сообщений на телефон горожанки.
Женщина продиктовала номер своей карты, защитный код с ее обратной стороны и коды, которые пришли на ее мобильный. После этого у потерпевшей списали деньги с расчетного счета. Когда пострадавшая поняла, что стала жертвой мошенников, то пошла в полицию.
УМВД России по Барнаулу напоминает, что никому и ни при каких условиях нельзя сообщать защитный код с обратной стороны карты и коды из смс, которые приходят от банка.