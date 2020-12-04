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Происшествия

В Барнауле умерла молодая и известная сотрудница МВД

В Барнауле умерла 39-летняя сотрудница полиции Тамара Горяева, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

Полиция.
Полиция.
altapress.ru

Ведомство не уточняет причину смерти, однако журналисты «АиФ-Алтай» сообщили, что женщина скончалась «в результате тяжелого течения заболевания».

Тамара Горяева служила старшим воспитателем в Центре временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей ГУ МВД России по Алтайскому краю. Карьеру она начала в 2003 году. С 2007 по 2011 год была инспектором по делам несовершеннолетних.

Тамара Горяева.
Тамара Горяева.
МВД.

За добросовестный труд и ответственное отношение к службе Тамара Горяева около 20 раз поощрялась руководством МВД.

Руководство краевого ГУ МВД, Совет ветеранов органов внутренних дел и личный состав алтайской полиции выразили соболезнования родным и близким Тамары Горяевой.

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