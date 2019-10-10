В Барнауле умирающий от голода котенок неделю ел поролон

Мужчина оставил котенка на неделю без воды и еды в квартире, сообщает «Катунь 24». Истощенное животное нашла хозяйка, у которой владелец питомца снимал жилье.

Выяснилось, что квартирант без предупреждения уехал в Заринск. Неделю с ним пытались связаться, чтобы тот вернул ключи. В итоге хозяйка квартиры открыла помещение дубликатом ключей и увидела котенка.

Он питался остатками снеков бывшего хозяина и поролоном.

На вид котенку около года.

По словам хозяйки квартиры, она обратилась в полицию и заявила о случае жестокого обращения с животным, но там отказались принимать заявление.

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