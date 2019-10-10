В Барнауле умирающий от голода котенок неделю ел поролон

Выяснилось, что квартирант без предупреждения уехал в Заринск. Неделю с ним пытались связаться, чтобы тот вернул ключи. В итоге хозяйка квартиры открыла помещение дубликатом ключей и увидела котенка.
Он питался остатками снеков бывшего хозяина и поролоном.
На вид котенку около года.
По словам хозяйки квартиры, она обратилась в полицию и заявила о случае жестокого обращения с животным, но там отказались принимать заявление.
Теперь для кота ищут новый дом. Если вы хотите его забрать, обращайтесь по телефону 8 960 949 1207 (Екатерина).