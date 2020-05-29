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Происшествия

В Барнауле в «час дьявола» на пустом перекрестке произошло ДТП и перевернулось такси

Примерно в 03:30 ночи в Барнауле произошло ДТП с опрокидыванием автомобиля такси, рассказывают в интернет-сообществе «Барнаул 22».

ДТП в Барнауле, перевернулось такси.
ДТП в Барнауле, перевернулось такси.
vk.com/barneos22.

Инцидент произошел на пересечении проспекта Красноармейского и улицы Молодежной.

Пустой перекресток не смогли поделить «таксимобиль» марки Hyundai и Daewoo Matiz.

По словам очевидцев, все живы, но пострадал ехавший в такси клиент.

«Даже звука тормозов не было. Только чмяк и бум-бум-бум. Смотрю в окошко, „матиз“ дымится, а из перевертыша вакарабкиваются. Как в 3:30 на пустом перекрестке не заметить друг друга?» — написали в комментариях.

Примечательно, что время с 03:00 до 04:00 называют «часом дьявола». Во многих фильмах-ужасов есть сцены, когда герой просыпается в 3 часа ночи (или 03:33) и с ним начинают происходить странные вещи.

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