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Происшествия

В барнаульской квартире нашли зарезанного мужчину

19 февраля в Барнауле в квартире одного из домов на улице Панфиловцев была обнаружен труп 43-летнего мужчины с колото-резанными ранами, сообщил «Инцидент Барнаул». Вскоре подозреваемого удалось поймать.

Нож канцелярский.
Нож канцелярский.
СС0

Как рассказали в Следкоме, мужчина был обнаружен с раной в области шеи.

Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа по горячим следам задержала 42-летний знакомый потерпевшего.

По предварительным данным, мужчины распивали спиртное, поссорились и подозреваемый ударил ножом знакомого. От этой раны последний скончался на месте.

В ближайшее время будет решаться вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу и предъявлении ему обвинения. Расследование уголовного дела продолжается.

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