В барнаульской квартире нашли зарезанного мужчину

Как рассказали в Следкоме, мужчина был обнаружен с раной в области шеи.
Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа по горячим следам задержала 42-летний знакомый потерпевшего.
По предварительным данным, мужчины распивали спиртное, поссорились и подозреваемый ударил ножом знакомого. От этой раны последний скончался на месте.
В ближайшее время будет решаться вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу и предъявлении ему обвинения. Расследование уголовного дела продолжается.