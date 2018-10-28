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Происшествия
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В Барнауле в ДТП погибла женщина

Днем 28 октября в Барнауле в ДТП погибла женщина, сообщает пресс-служба городской ГИБДД.

ДТП в Барнауле 28 октября.
ДТП в Барнауле 28 октября.
"Инцидент Барнаул".

ДТП произошло в 12:35 на пересечении улиц Георгиева и 50 лет СССР. На место происшествия незамедлительно выехал экипаж дорожно-патрульной службы.

Предварительно установлено, что автомобиль ВАЗ 2101, под управлением водителя 1940 года рождения, столкнулся с автомобилем и Suzuki Escudo, за рулем которого был мужчина 1980 года рождения.

В результате происшествия пассажир автомобиля ВАЗ, женщина 1943 года рождения, скончалась от полученных травм.

Проводится проверка, устанавливается обстоятельства произошедшего.

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