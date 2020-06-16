В Барнауле в ходе испытаний прорвало трубу

Инцидент произошел во время проведения гидравлических испытаний Барнаульской теплосетевой компанией.
«Порыв тепловой сети диаметром 500 мм. В результате произошел выход воды на проезжей части проспекта Калинина в районе дома № 20. Движение транспорта не приостановлено», — рассказали в администрации Октябрьского района.
Аварийные бригады незамедлительно выехали на место: выход воды остановили, воду с проезжей части отвели.
Сотрудники компании проводят на сети ремонтные работы, ситуация находится под контролем.
Напомним, гидравлические испытания тепловых сетей по контуру ТЭЦ-2 пройдут до 22 июня. С 23 июня начнут ремонт трубопроводов, который планируют завершить до 6 июля.
В контуре ТЭЦ-3 опрессовка пройдет с 13 по 20 июля, текущий ремонт теплосетей — с 21 июля по 3 августа.
В случае обнаружения порывов на сетях жители Барнаула могут обратиться по телефону единой дежурной диспетчерской службы города: 29−91−99.