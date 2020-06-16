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Происшествия

В Барнауле в ходе испытаний прорвало трубу

В Барнауле устраняют порыв на теплосети по проспекту Калинина, сообщает мэрия города.

В Барнауле прорвало трубу теплосетей.
В Барнауле прорвало трубу теплосетей.
barnaul.org.

Инцидент произошел во время проведения гидравлических испытаний Барнаульской теплосетевой компанией.

«Порыв тепловой сети диаметром 500 мм. В результате произошел выход воды на проезжей части проспекта Калинина в районе дома № 20. Движение транспорта не приостановлено», — рассказали в администрации Октябрьского района.

Аварийные бригады незамедлительно выехали на место: выход воды остановили, воду с проезжей части отвели.

Сотрудники компании проводят на сети ремонтные работы, ситуация находится под контролем.

В Барнауле прорвало трубу теплосетей.
В Барнауле прорвало трубу теплосетей.
barnaul.org.

Напомним, гидравлические испытания тепловых сетей по контуру ТЭЦ-2 пройдут до 22 июня. С 23 июня начнут ремонт трубопроводов, который планируют завершить до 6 июля.

В контуре ТЭЦ-3 опрессовка пройдет с 13 по 20 июля, текущий ремонт теплосетей — с 21 июля по 3 августа.

В случае обнаружения порывов на сетях жители Барнаула могут обратиться по телефону единой дежурной диспетчерской службы города: 29−91−99.

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