В Барнауле в Обь рухнула башня у элеватора. Фото и видео altapress.ru

Читатели altapress.ru отправили снимок с башней, наклонившейся над Ковшом на 45 градусов.
Теперь на месте башни – груда развалин. Часть конструкций упала в реку. Как рассказали очевидцы, берег за элеватором начали отсыпать.
Известно, что обе земноприемные башни строили вместе с элеватором. Последнюю начали возводить еще до войны - в 1939 году. В них перегружали зерно с барж, доставляя груз с берега по конвейеру в хранилище.
В начале XX века объемы заготовки зерна сократились, от доставки баржами отказались. Оборудование демонтировали, башни оказались заброшенными. Некоторое время это было любимым местом роуп-джамперов.
Самое важное - в нашем Telegram-канале