В Барнауле в Обь рухнула башня у элеватора. Фото и видео altapress.ru

В районе Ковша рухнула одна из двух зерноприемных башен. Долгое время она была заброшенной. Публикуем фотографии развалин.

Башня рухнула в Обь за элеватором.

Читатели altapress.ru отправили снимок с башней, наклонившейся над Ковшом на 45 градусов.

Башня у элеватора наклонилась над Ковшом. Предоставлено altapress.ru

Теперь на месте башни – груда развалин. Часть конструкций упала в реку. Как рассказали очевидцы, берег за элеватором начали отсыпать.

Известно, что обе земноприемные башни строили вместе с элеватором. Последнюю начали возводить еще до войны - в 1939 году. В них перегружали зерно с барж, доставляя груз с берега по конвейеру в хранилище.

В начале XX века объемы заготовки зерна сократились, от доставки баржами отказались. Оборудование демонтировали, башни оказались заброшенными. Некоторое время это было любимым местом роуп-джамперов.

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