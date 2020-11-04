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Происшествия

В Барнауле в праздничную ночь тушили крупный пожар

В ночь с 3 на 4 ноября серьезный пожар произошел в двухквартирном жилом доме на ул. Матросова. Лишь по счастливой случайности никто не погиб.

Пожар на улице Матросова в Барнауле. 4 ноября 2020 года.
Пожар на улице Матросова в Барнауле. 4 ноября 2020 года.
ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Сигнал о распространении огня поступил на пульт диспетчера пожарной охраны в Барнауле в 1:38.

К месту происшествия был направлен дежурный караул. К моменту его прибытия на ул. Матросова огонь уже почти полностью охватил крышу дома. При этом жильцы сумели проснуться и самостоятельно покинули помещение.

Тем не менее, на подмогу караулу прибыли боевые расчеты из 4-й, 6-й и специализированной пожарно-спасательных частей.

«Примерно в 3:37 пожар был полностью ликвидирован», — сообщают в ГУ МЧС по Алтайскому краю. Его общая площадь составила 120 кв. метров.

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