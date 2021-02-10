В Барнауле в сгоревшем доме с рухнувшей крышей нашли тела двух человек

К моменту прибытия пожарных уже горела крыша дома. В тушении участвовали 34 человека на 10 единицах техники из пожарно-спасательных подразделений ГУ МЧС России по Алтайскому краю.
Также привлекались сотрудники полиции, работники скорой медицинской помощи, электрики и специалисты газовой службы.
«В результате высокой температуры произошла потеря герметичности бытового газового баллона, что способствовало интенсивному горению внутри дома. В ходе тушения пожара произошло обрушение кровли здания», — отметил начальник дежурной смены службы пожаротушения 1 пожарно-спасательного отряда Денис Присяжников.
Более получаса сотрудники МЧС боролись с огнем. Общая площадь пожара составила 100 кв.м.
Под обрушившимися конструкциями обнаружили двух погибших человек.
Причину пожара установят специалисты.