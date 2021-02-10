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Происшествия

В Барнауле в сгоревшем доме с рухнувшей крышей нашли тела двух человек

Ночью 10 февраля в Барнауле на ул. Рубцовской на Восточном произошел пожар — загорелся частный дом, рассказали в ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Пожар на ул. Рубцовской в Барнауле.
Пожар на ул. Рубцовской в Барнауле.
22.mchs.gov.ru

К моменту прибытия пожарных уже горела крыша дома. В тушении участвовали 34 человека на 10 единицах техники из пожарно-спасательных подразделений ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Также привлекались сотрудники полиции, работники скорой медицинской помощи, электрики и специалисты газовой службы.

«В результате высокой температуры произошла потеря герметичности бытового газового баллона, что способствовало интенсивному горению внутри дома. В ходе тушения пожара произошло обрушение кровли здания», — отметил начальник дежурной смены службы пожаротушения 1 пожарно-спасательного отряда Денис Присяжников.

Более получаса сотрудники МЧС боролись с огнем. Общая площадь пожара составила 100 кв.м.

Под обрушившимися конструкциями обнаружили двух погибших человек.

Причину пожара установят специалисты.

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