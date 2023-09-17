В Барнауле в центре города произошло ДТП с участием мотоциклиста.

На данный момент состояние мотоцикла не известно.
На месте работают полицейские и скорая помощь.
По кадрам видно, что мотоцикл столкнулся с белой машиной.
Ранее смертельная авария произошла в Белоярске (обновленно).
Сегодня, 17 сентября, на пересечение ул. Молодежной и проспектом Красноармейским произошло ДТП с участием мотоциклиста, сообщает корреспондент Altapress.ru.
На данный момент состояние мотоцикла не известно.
На месте работают полицейские и скорая помощь.
По кадрам видно, что мотоцикл столкнулся с белой машиной.
Ранее смертельная авария произошла в Белоярске (обновленно).
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