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В Барнауле в загоревшейся квартире пострадали три человека

12 ноября в Барнауле загорелась квартира в доме № 40 в переулке Малом Прудском, сообщают очевидцы в сообществе Barnaul22. В МЧС altapress.ru подтвердили информацию о пожаре.

Огонь.
Огонь.
СС0

Горела квартира на последнем четвертом этаже здания. По предварительным данным три человека пострадали.

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