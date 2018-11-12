В Барнауле в загоревшейся квартире пострадали три человека

Горела квартира на последнем четвертом этаже здания. По предварительным данным три человека пострадали.
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12 ноября в Барнауле загорелась квартира в доме № 40 в переулке Малом Прудском, сообщают очевидцы в сообществе Barnaul22. В МЧС altapress.ru подтвердили информацию о пожаре.
Горела квартира на последнем четвертом этаже здания. По предварительным данным три человека пострадали.
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