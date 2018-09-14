В Барнауле ветер обрушил строительные леса городской больницы

О происшествии сообщил пользователь Barnaul22 Сергей Ерко. По его словам, упавшая конструкция едва не зацепила проходящего по улице Димитрова мужчину.
Напомним, что синоптики передали о резком усилении ветра в Барнауле с порывами до 18 м/с.
Вечером 14 сентября от порывов ветра на тротуар обрушились строительные леса краевой клинической больницы скорой медицинской помощи (бывшая горбольница № 1).
О происшествии сообщил пользователь Barnaul22 Сергей Ерко. По его словам, упавшая конструкция едва не зацепила проходящего по улице Димитрова мужчину.
Напомним, что синоптики передали о резком усилении ветра в Барнауле с порывами до 18 м/с.
Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter