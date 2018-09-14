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В Барнауле ветер обрушил строительные леса городской больницы

Вечером 14 сентября от порывов ветра на тротуар обрушились строительные леса краевой клинической больницы скорой медицинской помощи (бывшая горбольница № 1).

У городской больницы обрушились строительные леса.
У городской больницы обрушились строительные леса.
barnaul22

О происшествии сообщил пользователь Barnaul22 Сергей Ерко. По его словам, упавшая конструкция едва не зацепила проходящего по улице Димитрова мужчину.

Напомним, что синоптики передали о резком усилении ветра в Барнауле с порывами до 18 м/с.

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