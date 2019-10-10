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Происшествия

В Барнауле вынесли приговор пьяному водителю, который насмерть сбил девушку

Индустриальный районный суд Барнаула приговорил к семи годам и 11 месяцам тюрьмы мужчину, который на смерть сбил девушку в Барнауле. Об этом сообщил сайт прокуратуры Алтайского края.

Наручники.
Наручники.
СС0

ДТП случилось 3 августа. Водитель находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения и превысил скорость рядом с нерегулируемым пешеходным переходом в районе дома № 31 по ул. Сиреневой в Барнауле. Согласно экспертному заключению она составила 90 км/ч.

Мужчина сбил девушку 1999 года рождения, которая от полученных травм скончалась на месте.

На суде осужденный признал вину в полном объеме и раскаялся в содеянном.

Кроме лишения свободы, суд назначил наказание в виде компенсации материального и морального вреда отцу погибшей — 170 тыс. и 700 тыс. рублей соответственно.

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