В Барнауле вынесли приговор пьяному водителю, который насмерть сбил девушку

ДТП случилось 3 августа. Водитель находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения и превысил скорость рядом с нерегулируемым пешеходным переходом в районе дома № 31 по ул. Сиреневой в Барнауле. Согласно экспертному заключению она составила 90 км/ч.
Мужчина сбил девушку 1999 года рождения, которая от полученных травм скончалась на месте.
На суде осужденный признал вину в полном объеме и раскаялся в содеянном.
Кроме лишения свободы, суд назначил наказание в виде компенсации материального и морального вреда отцу погибшей — 170 тыс. и 700 тыс. рублей соответственно.