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Происшествия

В Барнауле высокопоставленного полицейского задержали за получение взятки

Следком возбудил уголовное дело против сотрудника отдела по борьбе с экономическими преступлениями УМВД России по городу Барнаулу. Его обвиняют в получении взятки, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Алтайскому краю.

Полиция, наручники.
Полиция, наручники.
СС0

По данным следствия, 6 июня 2019 года сотрудник полиции получил взятку в 700 тысяч рублей от представителя двух компаний. За это он должен был поспособствовать принятию решения об отказе в возбуждении уголовного дела о мошенничестве в отношении должностных лиц организаций. Сразу после передачи полицейского задержали с поличным.

Сообщается, что обвиняемый занимал должность начальника отделения по рассмотрению заявлений и обращений граждан ОЭБ и ПК УМВД России по городу Барнаулу.

Ведется расследование уголовного дела.

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