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Происшествия

В Барнауле водитель автобуса нашел телефон и продал его

Полицейские в Барнауле раскрыли кражу сотового телефона из салона автобуса. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Телефон.
Телефон.
CC0

47-летняя жительница Барнаула обратилась в полицию с заявлением о пропаже сотового телефона.

Женщина рассказала, что потеряла устройство в маршрутном автобусе по пути домой. Сумма причиненного ущерба составила 16 тыс. рублей.

«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска был задержан мужчина 1967 года рождения, работающий водителем данного маршрута. Он признался правоохранителям, что нашел телефон в автобусе, решил поменять сим-карту и продать устройство неизвестным лицам. Ущерб обязуется возместить полностью», — сообщается в пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину».

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