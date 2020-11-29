В Барнауле водитель автобуса нашел телефон и продал его

47-летняя жительница Барнаула обратилась в полицию с заявлением о пропаже сотового телефона.
Женщина рассказала, что потеряла устройство в маршрутном автобусе по пути домой. Сумма причиненного ущерба составила 16 тыс. рублей.
«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска был задержан мужчина 1967 года рождения, работающий водителем данного маршрута. Он признался правоохранителям, что нашел телефон в автобусе, решил поменять сим-карту и продать устройство неизвестным лицам. Ущерб обязуется возместить полностью», — сообщается в пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину».