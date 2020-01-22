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Происшествия

В Барнауле водитель автобуса сбил школьницу

22 января на ул. Аванесова водитель пассажирского автобуса сбил девочку на пешеходном переходе. По словам очевидцев, ребенок выбежал на дорогу.

Пробка из-за ДТП на ул. Аванесова.
Пробка из-за ДТП на ул. Аванесова.
vk.com/barneos22

ДТП случилось в районе дома № 57 на ул. Аванесова, рассказали altapress.ru в отделе пропаганды городской ГИБДД. За рулем автобуса был водитель 1981 года рождения. Он совершил наезд на девочку 2008 года рождения.

«Она выбежала, замельтешила, водитель автобуса говорил», — отмечают очевидцы в группе Barnaul22.

Ребенок получил травмы, но госпитализация не понадобилась. Помощь пострадавшей оказали на месте.

Полицейские проводят проверку и устанавливают все обстоятельства аварии. Из-за ДТП на этом участке улицы собралась длинная пробка.

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