В Барнауле водитель иномарки сбил женщину и запретил переходить дорогу в одиночку

В Барнауле водитель иномарки сбил женщину на пешеходном переходе, рассказали очевидцы в группе Barnaul22. Свидетели утверждают, что водителя «заставили» припарковаться и не уезжать с места ДТП.

Женщина шла через дорогу по переходу в районе остановки «Хозяйственный магазин» у спорткомплекса «Победа». Все машины ее пропустили, кроме водителя на Toyota Hilux, который задел женщину и сбил ее с ног.

Усилиями очевидцев водителя заставили припарковаться и выйти из машины. Он сказал, что «переходить дорогу одному нельзя», а также стал «запугивать женщину, скорее всего, чтобы она не обратилась в органы», пишут в паблике.

Большинство комментаторов поразились аргументу водителя о том, что нельзя ходить через дорогу по одному.

«Как одному нельзя? Нет толпу буду ждать», «А если я всегда один хожу? Мне теперь друзей просить, чтобы они со мной дорогу переходили?», — недоумевают барнаульцы.

Как в итоге стороны урегулировали конфликт — осталось неизвестным.