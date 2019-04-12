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Происшествия

В Барнауле водитель КамАЗа обесточил часть города

В Барнауле 12 апреля водитель КамАЗа кузовом оборвал провод. Без света оставались почти три тысячи жителей Октябрьского района, сообщает пресс-служба «Алтайэнерго».

КамАЗ.
КамАЗ.
Михаил Хаустов

После повреждения линии электропередачи напряжением 110 киловольт на подстанциях филиала сработала автоматическая система перевода на резервное электроснабжение. Перерыва в энергоснабжении потребителей «Алтайэнерго» не было.

Краткосрочное отключение электроэнергии зафиксировали у абонентов другой сетевой компании, на чьих объектах такая автоматика не сработала, — отмечают в пресс-службе.

Специалисты вернули электроэнергию в течение получаса, запитав потребителей по резервной схеме. После этого персонал филиала начал восстанавливать поврежденный провод линии электропередачи. На месте работала бригада службы высоковольтных линий, спецтехника.

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