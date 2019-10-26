В Барнауле водитель маршрутки не выпустил ребёнка, потому что тот потерял деньги на проезд

Жительница Барнаула Оксана Отставнова попросила откликнуться свидетелей происшествия с её сыном. По её словам, 9-летнего мальчика не выпускали из маршрутки № 32, потому что он потерял деньги на проезд. Просьбу о помощи женщина опубликовала в сообществе Barnaul 22 .

Как рассказала Оксана Отставнова, 23 октября около 15:00 ее ребенок ехал в маршрутке и обнаружил, что потерял деньги на проезд. Мальчик подошел к водителю, честно сказал ему об этом и попросил выпустить на остановке возле дома. Однако водитель, по словам женщины, отказался.

«Водитель ответил, что никуда он не выйдет и увез сына далеко от дома, высадил на Попова вместо Эмилии Алексеевой! Спасибо женщине, которая заплатила за сына, только тогда водитель его опустил. Может, найдется хоть один свидетель такого бессовестного поведения водителя и вопиющего поступка? Заранее спасибо», — написала Оксана Отставнова.

Мнения барнаульев по этому поводу разделились. Большинство осудили водителя за такой поступок. Однако нашлись и те, кто считает, что человек в любом случае должен получить оплату за свой труд. «Сегодня один потерял, завтра таких будет уже десяток, а послезавтра сотня. А разбираться в таких ситуациях сложно», — пишут комментаторы.

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