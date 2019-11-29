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Происшествия

В Барнауле водитель на Volvo сбил детскую коляску с ребенком

ДТП произошло 27 ноября, в 14:40 на проспекте Комсомольском, в районе дома № 50, пишет «Инцидент Барнаул».

Детская коляска.
Детская коляска.
Открытые источники в Интернете (СС0)

Водитель-мужчина, 1997 года рождения, управляя автомобилем «Volvo ХС60», при движении, допустил наезд на коляску с грудным ребенком, 2019 года рождения, которую перевозила женщина-пешеход. Она передвигалась по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП ребенок получил травмы, он госпитализирован в краевую клиническую больницу скорой медицинской помощи.

ГИБДД сообщает, что за 10 месяцев 2019 года на территории Барнаула зарегистрировано 939 дорожно-транспортных происшествий, в которых 29 человек погибли, 1157 получили телесные повреждения различной степени тяжести.

По статистике наезды на пешеходов — самый распространенный вид ДТП, таких в городе зарегистрировано 358. 14 человек погибли, 365 получили травмы.

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