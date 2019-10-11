В Барнауле водитель сбил 10-летнюю девочку и сбежал с места ДТП

Как сообщили в городской ГИБДД, водитель сбил девочку 2009 года рождения, которая шла через дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
Ребенок с травмами попал в больницу.
Полиция ищет автомобиль темного цвета в кузове седан (предположительно Toyota Sprinter Marino либо Toyota Carina ED.
Из госномера известны цифры 664.
Всех, кому что-либо известно по данному происшествию, просят сообщить в ГИБДД по телефонам: 393−555, 391−090, 393−605, 393−548, либо обратится по адресу: ул. 10-я Западная, 5.