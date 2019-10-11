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Происшествия

В Барнауле водитель сбил 10-летнюю девочку и сбежал с места ДТП

11 октября около 12:50 в Барнауле на Павловском тракте в районе дома № 243 (у Малаховского кольца) водитель на иномарке сбил ребенка и скрылся с места аварии. В полиции просят помощи у очевидцев.

Пешеходный переход.
Пешеходный переход.
Михаил Хаустов

Как сообщили в городской ГИБДД, водитель сбил девочку 2009 года рождения, которая шла через дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Ребенок с травмами попал в больницу.

Полиция ищет автомобиль темного цвета в кузове седан (предположительно Toyota Sprinter Marino либо Toyota Carina ED.

Из госномера известны цифры 664.

Всех, кому что-либо известно по данному происшествию, просят сообщить в ГИБДД по телефонам: 393−555, 391−090, 393−605, 393−548, либо обратится по адресу: ул. 10-я Западная, 5.

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