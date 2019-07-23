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Происшествия

В Барнауле Volkswagen сбил 10-летнего мальчика

Вечером 22 июля в Барнауле на ул. П. Сухова под колесами Volkswagen Polo пострадал 10-летний мальчик. Он ехал на велосипеде через пешеходный переход, сообщили в отделении пропаганды краевой Госавтоинспекции.

У пешеходных переходов Барнаула.
У пешеходных переходов Барнаула.
Фотографии предоставлены участниками ОНФ в Алтайском крае.

За рулем была женщина-водитель 1988 года рождения. Она поворачивал направо на перекрестке и допустила наезд на велосипедиста.

Ребенок получил травмы, ему оказали помощь в горбольнице № 1, но госпитализация не потребовалась.

Сотрудники полиции проводят проверку по факту аварии.

В ГИБДД снова напоминают, что велосипед — опасный вид транспорта, ДТП для велосипедиста может повлечь серьезные травмы, и даже смерть.

Что нужно помнить велосипедистам?

  • Важно надевать специальную экипировку: шлем, наколенники и налокотники. Они существенно снизят силу удара, а значит и риск травмы при столкновении или случайном падении.
  • Во время движения не стоит отвлекаться на телефонные разговоры, необходимо снимать наушники, чтобы трезво оценивать дорожную обстановку. Кроме того, желательно, чтобы одежда у велосипедистов была ярких цветов и оснащена световозвращающими элементами.
  • При пересечении проезжей части необходимо слезть с велосипеда и в пешем порядке пересечь дорогу предварительно убедившись в безопасности перехода.

Автомобилистам также нужно внимательней относиться к водителям двухколесного транспорта, поскольку ДТП с их участием имеют самые тяжелые последствия.

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