В Барнауле Volkswagen сбил 10-летнего мальчика

Вечером 22 июля в Барнауле на ул. П. Сухова под колесами Volkswagen Polo пострадал 10-летний мальчик. Он ехал на велосипеде через пешеходный переход, сообщили в отделении пропаганды краевой Госавтоинспекции.

За рулем была женщина-водитель 1988 года рождения. Она поворачивал направо на перекрестке и допустила наезд на велосипедиста.

Ребенок получил травмы, ему оказали помощь в горбольнице № 1, но госпитализация не потребовалась.

Сотрудники полиции проводят проверку по факту аварии.

В ГИБДД снова напоминают, что велосипед — опасный вид транспорта, ДТП для велосипедиста может повлечь серьезные травмы, и даже смерть.

Что нужно помнить велосипедистам?

Важно надевать специальную экипировку: шлем , наколенники и налокотники. Они существенно снизят силу удара , а значит и риск травмы при столкновении или случайном падении.

наколенники и налокотники. Они существенно снизят силу удара а значит и риск травмы при столкновении или случайном падении. Во время движения не стоит отвлекаться на телефонные разговоры , необходимо снимать наушники , чтобы трезво оценивать дорожную обстановку. Кроме того , желательно , чтобы одежда у велосипедистов была ярких цветов и оснащена световозвращающими элементами.

необходимо снимать наушники чтобы трезво оценивать дорожную обстановку. Кроме того желательно чтобы одежда у велосипедистов была ярких цветов и оснащена световозвращающими элементами. При пересечении проезжей части необходимо слезть с велосипеда и в пешем порядке пересечь дорогу предварительно убедившись в безопасности перехода.

Автомобилистам также нужно внимательней относиться к водителям двухколесного транспорта, поскольку ДТП с их участием имеют самые тяжелые последствия.