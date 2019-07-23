В Барнауле Volkswagen сбил 10-летнего мальчика

За рулем была женщина-водитель 1988 года рождения. Она поворачивал направо на перекрестке и допустила наезд на велосипедиста.
Ребенок получил травмы, ему оказали помощь в горбольнице № 1, но госпитализация не потребовалась.
Сотрудники полиции проводят проверку по факту аварии.
В ГИБДД снова напоминают, что велосипед — опасный вид транспорта, ДТП для велосипедиста может повлечь серьезные травмы, и даже смерть.
Что нужно помнить велосипедистам?
- Важно надевать специальную экипировку: шлем, наколенники и налокотники. Они существенно снизят силу удара, а значит и риск травмы при столкновении или случайном падении.
- Во время движения не стоит отвлекаться на телефонные разговоры, необходимо снимать наушники, чтобы трезво оценивать дорожную обстановку. Кроме того, желательно, чтобы одежда у велосипедистов была ярких цветов и оснащена световозвращающими элементами.
- При пересечении проезжей части необходимо слезть с велосипеда и в пешем порядке пересечь дорогу предварительно убедившись в безопасности перехода.
Автомобилистам также нужно внимательней относиться к водителям двухколесного транспорта, поскольку ДТП с их участием имеют самые тяжелые последствия.