В Барнауле возбудили дело о смерти мужчины, которого отказались госпитализировать

Следственный отделом по Ленинскому району Барнаула возбудил уголовное дело после смерти 56-летнего мужчины, сообщает краевой СУ СК. Как сообщила ранее в СМИ его дочь, ему отказали в госпитализации. Через несколько часов он скончался.