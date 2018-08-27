В Барнауле возбудили дело о смерти мужчины, которого отказались госпитализировать

По версии следствия, 18 июля 2018 года в одну из городских больниц Барнаула поступил 56-летний местный житель. Сотрудниками медучреждения своевременно не поставили диагноз и отказали в госпитализации. На следующий день он скончался в другой больнице краевого центра, куда был доставлен врачами скорой медицинской помощи.
Дочь умершего сообщает, что ее отца в тяжелом состоянии отказались принимать в терапевтическом отделении горбольницы № 12, которая расположена на Малахова, 53.
Следствию предстоит установить причинно-следственную связь между оказанием ненадлежащей медпомощи и гибелью потерпевшего. Расследование продолжается.