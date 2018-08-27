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В Барнауле возбудили дело о смерти мужчины, которого отказались госпитализировать

Следственный отделом по Ленинскому району Барнаула возбудил уголовное дело после смерти 56-летнего мужчины, сообщает краевой СУ СК. Как сообщила ранее в СМИ его дочь, ему отказали в госпитализации. Через несколько часов он скончался.

Врач.
Врач.
Открытые источники.

По версии следствия, 18 июля 2018 года в одну из городских больниц Барнаула поступил 56-летний местный житель. Сотрудниками медучреждения своевременно не поставили диагноз и отказали в госпитализации. На следующий день он скончался в другой больнице краевого центра, куда был доставлен врачами скорой медицинской помощи.

Дочь умершего сообщает, что ее отца в тяжелом состоянии отказались принимать в терапевтическом отделении горбольницы № 12, которая расположена на Малахова, 53.

Следствию предстоит установить причинно-следственную связь между оказанием ненадлежащей медпомощи и гибелью потерпевшего. Расследование продолжается.

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