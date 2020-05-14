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14 мая 27°C

В Барнауле после исчезновения женщины в очках возбудили дело об убийстве

В Барнауле разыскивают Татьяну Хромылеву, которая ушла из дома еще 29 февраля. Следователи возбудили уголовное дело по статье «убийство».

Пропал человек.
Пропал человек.
altapress.ru

В ведомстве сообщают, что женщина 1974 года рождения ушла из дома, расположенного на ул. Георгия Исакова. До сих пор ее местонахождение не установлено.

Приметы

  • на вид 50 лет,
  • среднего телосложения,
  • волос прямой темного цвета средней длины,
  • рост около 160−170 см,
  • глаза темного цвета,
  • носит очки.

Была одета

  • коричневая куртка,
  • белая вязаная шапка,
  • темные сапоги,
  • темное платье.

При себе имела мобильный телефон марки NOKIA (моноблок красного цвета).

Пропала Татьяна Хромылева.
Пропала Татьяна Хромылева.
vk.com/la_altay

Следственные органы обращаются к гражданам, которым что-либо известно об обстоятельствах безвестного исчезновения Хромылевой Т.А. с просьбой сообщить по телефонам 8 (3852) 24-49-39, 29−80−02, 39−11−32 либо 02 (для абонентов сотовой связи 102).

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