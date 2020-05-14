В Барнауле после исчезновения женщины в очках возбудили дело об убийстве

В Барнауле разыскивают Татьяну Хромылеву, которая ушла из дома еще 29 февраля. Следователи возбудили уголовное дело по статье «убийство».

В ведомстве сообщают, что женщина 1974 года рождения ушла из дома, расположенного на ул. Георгия Исакова. До сих пор ее местонахождение не установлено.

Приметы

на вид 50 лет,

среднего телосложения,

волос прямой темного цвета средней длины,

рост около 160−170 см,

глаза темного цвета,

носит очки.

Была одета

коричневая куртка,

белая вязаная шапка,

темные сапоги,

темное платье.

При себе имела мобильный телефон марки NOKIA (моноблок красного цвета).

Пропала Татьяна Хромылева. vk.com/la_altay