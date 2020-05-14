В Барнауле после исчезновения женщины в очках возбудили дело об убийстве

В ведомстве сообщают, что женщина 1974 года рождения ушла из дома, расположенного на ул. Георгия Исакова. До сих пор ее местонахождение не установлено.
Приметы
- на вид 50 лет,
- среднего телосложения,
- волос прямой темного цвета средней длины,
- рост около 160−170 см,
- глаза темного цвета,
- носит очки.
Была одета
- коричневая куртка,
- белая вязаная шапка,
- темные сапоги,
- темное платье.
При себе имела мобильный телефон марки NOKIA (моноблок красного цвета).
Пропала Татьяна Хромылева.
vk.com/la_altay
Следственные органы обращаются к гражданам, которым что-либо известно об обстоятельствах безвестного исчезновения Хромылевой Т.А. с просьбой сообщить по телефонам