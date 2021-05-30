В Барнауле возбудили уголовное дело о травмировании детей, игравших на опрокинувшемся батуте

После происшествия с опрокинувшемся батутом, из которого пострадали маленькие дети, было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ). Количество пострадавших и степень вреда, причиненного их здоровью, уточняется. Информацию уточнил ЦУР, со ссылкой на СУ СК по Алтайскому краю.

В Барнауле опрокинулся батут с игравшими на нем детьми.

Ранее сообщалось, что в краевой столице возле ТЦ «Район» опрокинулся надувной батут. В этот момент на нем находились дети. Двое из них получили травмы. Их доставили в Больницу скорой медицинской помощи. Врачи оценивают состояние девочек, как тяжелое и крайне тяжелое. Детям оказывается экстренная медицинская помощь и проводятся все необходимые диагностические и лечебные процедуры.

В Барнауле опрокинулся батут с игравшими на нем детьми. «Инцидент. Барнаул».

Более подробной информацией с пабликом «Инцидент. Барнаул» поделился подписчик Life Shot. Известно, что пострадавших девочек зовут Аня и Вика. Им три и четыре года соответственно. У одного ребенка диагностировали перелом основания черепа, травмы легких и живота. У другой — переломом позвоночника.

Сообщество опубликовало видео момента, когда злополучный батут опрокинулся.

По информации пресс-службы мэрии Барнаула, надувной батут принадлежит предпринимателю. Между них и собственником торгового центра заключен договор аренды на земельный участок.

Также сообщается, что «контроль за соблюдением технических требований эксплуатации батутов, относящихся к категории аттракционов и развлекательным видам деятельности, осуществляет управление Ростехнадзора».

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники следственных органов, руководители администрации города и администрации Ленинского района.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко знает о происшествии. Глава региона поручил министру здравоохранения Дмитрию Попову держать ситуацию с пострадавшими детьми на особом контроле и принять все необходимые меры для помощи им.