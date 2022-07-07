В Барнауле вспыхнул пожар в многоэтажке на проспекте Ленина, спасен мужчина (обновлено)

Пожарные спасли мужчину во время пожара в многоэтажке на проспекте Ленина вечером 7 июля. Об этом сообщает корреспондент altapress.ru с места событий.

Возгорание началось по адресу пр-кт Ленина, 51. На месте происшествия наблюдается дым из балкона. Прибыли пожарные автомобили и карета скорой помощи.

Из задымленной квартиры спасен пожилой мужчина. Сотрудники МЧС бросили к балкону трехколенную лестницу.

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Жителей дома эвакуировали. Их попросили не находиться рядом с местом возгорания и отойти подальше.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю уточнили, что пожар произошел на третьем этаже. Площадь возгорания составила 8 квадратных метров. Никто не пострадал.