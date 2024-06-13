В Барнауле всю ночь тушили четырехэтажный дом

Пожар не унес жизни, спасено 12 человек. Однако двое пострадали от дыма, их госпитализировали.

В ночь на 13 июня четырехэтажный дом по улице Чайковского полыхал пламенем. Источником огня оказалась квартира на втором этаже, там горели вещи и мебель.

Пожар тушили 27 специалистов, при шести автоцистернах и одной автолестнице. Им удалось устранить огонь на площади 10 кв. м. и эвакуировать 12 человек, среди которых был ребенок.

Пострадавших двое: 56-летний мужчина и 86-летняя женщина госпитализированы с отравлением продуктами горения.

Предварительная причина возгорания - неосторожное обращение с огнем.

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