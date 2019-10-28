В Барнауле за рулем авто умер известный тренер школы «Динамо»

26 октября в Барнауле на 57-ом году жизни скончался известный тренер школы «Динамо» Виталий Жилкин. Его обнаружили в салоне собственного авто, припаркованного на обочине.

По предварительной информации, причиной смерти стала остановка сердца.

В последние годы в спортшколе «Динамо» Виталий Жилкин занимался с мальчишками 2008 года рождения, имея два состава этого возраста совершенно равных по своему мастерству, что для футбола достаточно редкое явление.

Нынешним летом его воспитанники сенсационно заняли второе место на Суперфинале международного фестиваля «Локобол-2019-РЖД», обыграв в своей группе главного фаворита — московский «Локомотив» — 3:0.

В интервью порталу «Алтайский спорт» Виталий Жилкин говорил: «У нас сейчас много интересных ребят, способных на нестандартные индивидуальные действия, и в то же время умеющих играть в комбинационный футбол. Жаль, мы не сумели выиграть в финале у сборной «Локобола».

Тренер Виталий Жилкин Алтайский спорт www.altaisport.ru/

В августе детскую команду и ее тренера чествовали на главном стадионе «Динамо» под аплодисменты и скандирование «Молодцы».

Прощание с Виталием Жилкиным состоится 29 октября с 9.00 до 11.00 в ритуальном зале по адресу: ул. Аносова, 8.