В Барнауле за взятки у ветеринара отобрали автомобиль

Барнаульский врач-ветеринар легко отделалась за получение денежных вознаграждений, которые в течение двух лет женщине платили юридические лица. Как сообщает прокуратура Алтайского края. обвиняемой назначили наказание в виде 2,5 лет лишения свободы условно и штрафа.

Ветеринар оказалась под следствием за то, что два года незаконно оформляла ветеринарные справки и свидетельства на продукцию одной из фирм фактически без правильного проведения всех экспертиз.

За два года за создание «благоприятного режима» она получила от частника примерно 100 тыс. рублей.

Теперь, помимо условного наказания, она должна будет заплатить штраф в размере 300 тыс. рублей. Кроме того, у взяточницы конфисковали автомобиль.

Отметим, что ветеринарная деятельность часто всплывает в сводках о взятках и мошенничестве.

Самым громким было дело теперь уже бывшего начальника управления ветеринарии Алтайского края Анатолия Высочина. Он получил от директора по безопасности одной из фирм 345 тыс. рублей за ускорение оформления документов на продукцию и еще 10 взяток от руководителей районных управлений ветеринарии на 800 тыс. рублей в общей сложности. Общий доказанный размер таких «подарков» составил более 1 млн рублей.