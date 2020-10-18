В Барнауле задержали коттеджного воришку, который утащил трубы и ванну

Как сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю, у ним с заявлением обратился мужчина, обнаруживший пропажу. помимо труб и ванны, у него исчезло еще и закупленное металлическое ограждение. Нанесенный материальный ущерб он оценил в 60 тыс. рублей.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции быстро установили личность подозреваемого. Вором оказался ранее судимый за кражу житель краевой столицы 1993 г.р. Несмотря на тяжесть поклажи, он успел продать весь металл неизвестным лицам.
Теперь ему грозит тюремное заключение по ст. 158 УК РФ («Кража»).