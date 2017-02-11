В Барнауле задержали крупного наркодилера с разнообразным ассортиментом

Полицейские задержали в Барнауле местного жителя по подозрению в попытке сбыта и хранения наркотиков. У мужчины нашли марихуану и экстази, рассказали в ГУ МВД по Алтайскому краю.

23-летний мужчина попался полиции в селе Власиха после попытки сбыта очередной партии наркотиков. Он спрятал «закладки» в лесу.

В снегу лежали восемь свертков с 60 г марихуаны. Еще более 400 г правоохранители обнаружили на съемной квартире барнаульца. Также при себе у молодого человека находилось 40 г экстази.

Теперь злоумышленнику грозит до 20 лет тюрьмы. Ранее молодой человек к уголовной ответственности не привлекался.

Накануне с разницей в несколько минут полицейские в Барнауле задержали двух мужчин с запрещенными веществами. Одного поймали сотрудники группы по контролю за оборотом наркотиков, другой попался экипажу ГИБДД.