В Барнауле задержали мошенника-миллионера

Сотрудники Госавтоинспекции задержали в Барнауле 36-летнего уроженца Дальнего Востока, которого подозревают в мошенничестве в крупном размере. Его уже доставили на родину, где он признался в преступлении, сообщили в ГУ МВД по Владивостоку.

В местную полицию обратился житель дальневосточной столицы, у которого неизвестный похитил более 800 тысяч рублей. Потерпевший рассказал, что одолжил деньги знакомому брокеру, который занимался торговлей на онлайн рынке и гарантировал высокую прибыль. Но через некоторое время приятель перестал выходить на связь.

Полицейские выяснили, что таким же способом мошенник обманул еще пять человек. Сумма ущерба составила 15 млн рублей.

В отделе полиции подозреваемый дал признательные показания. Его заключили под стражу.

Полиция предлагает всем, кто пострадал от действий подозреваемого, обратиться по телефону: 8 908 994 21 41.