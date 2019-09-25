В Барнауле задержали подъездного наркодилера

В одном из жилых кварталов Индустриального района Барнаула камеры видеонаблюдения сняли подозрительного мужчину. Он заходил в подъезды жилого дома и быстро выходил.

Охранник сообщил о странном незнакомце правоохранителям и на место выехала группа задержания вневедомственной охраны Росгвардии. Как выяснилось, это был «закладчик», сообщили в управлении Росгвардии по Алтайскому краю.

При виде патрульного автомобиля мужчина попытался сбежать, но его поймали и изъяли пакет с белым порошком.

Задержанный признался, что пытался сбыть наркотики, для чего спрятал в подъездах пакетики с разовыми дозами. Оперативники нашли 18 «закладок» с синтетическим наркотиками. Общая масса изъятого составила 9,69 граммов.

Наркотики. 22.rosgvard.ru

Наркосбытчика заключили под стражу. Ему может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до 15 лет.